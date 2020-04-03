Şemdinli'de vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı - Son Dakika

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Şemdinli'de vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı
7 saat önce
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşları uyardı.
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşları uyardı.
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşlara, evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını ve mecburi olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Güven ve Saklı, onların taleplerini dinledi. Kaymakam Güven ve Belediye Başkanı Saklı, ilçede önlemlerin artırılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:26 Kaynak: DHA
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