Semeru Yanardağı 5 Kez Patladı

11.02.2026 09:39
Endonezya'nın Semeru Yanardağı, 1000 metreye kadar kül püskürterek 5 kez patladı.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 5 kez patlarken 1000 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Antara News'ün haberine göre Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Yanardağ, yerel saatle 00.28-08.06 saatlerinde 5 kez patladı ve 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttü.

Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğunu açıkladı.

Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda da her türlü faaliyetin yasaklandığını bildirdi.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

