Semih Balaban'a Teşekkür Plaketi

(MANİSA)- Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a yürütülen ortak çalışmalara verdiği katkılardan ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği üyelerini makamında ağırladı. Dernek yönetimi, hemşehri derneklerinin faaliyetlerine verdiği destek dolayısıyla Balaban'a teşekkür plaketi sundu. Balaban, plaketin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Balaban, "Bu plaket, hayatımda aldığım en anlamlı plaketlerden biri. Manisa'mızın kültür zenginliğine katkı sunan tüm hemşehri derneklerine teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek ziyaretinde Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği Dönem Başkanı Aziz Bulut, Malatyalılar Dernek Başkanı Ali Keskin, Ardahanlılar Derneği Onursal Başkanı Yılmaz Ünal, mevcut Başkan Ayhan Yaşar, eski Başkan Orhan Dalbudak, Ahlatlılar Dernek Başkanı Çelebi Aslan, Çerkezler Dernek Başkanı Abdullah Hırçıner ve Bitlisliler Dernek Başkanvekili Necip Bayram yer aldı.

Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği üyeleri, Başkan Balaban'ın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci'yi de ziyaret etti. Dernek üyeleri, İzci'ye de desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.