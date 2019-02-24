Semih Kaya 28 Yaşında

28 yaşına giren Galatasaray'ın defans oyuncusu Semih Kaya'nın Akhisarspor maçı öncesinde doğum günü kutlandı.

28 yaşına giren Galatasaray'ın defans oyuncusu Semih Kaya'nın Akhisarspor maçı öncesinde doğum günü kutlandı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün evinde Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Semih Kaya'ya doğum sürprizi yapıldı. 24 Şubat 1991 doğumlu olan Semih için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim ve teknik ekip ile futbolcular 28. yaşına giren futbolcu yeni yaşını kutladı. Semih Kaya devre arasında Çek ekibi Sparta Prag'dan kiralık olarak takıma katılmıştı.



(İHA)

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28 Yaşına Giren Semih Kaya'nın Doğum Günü Kutlandı

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