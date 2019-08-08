Semih Uçar Adanaspor'da
39 dakika önce
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Semih Uçar'ı transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor
, Semih Uçar'ı transfer etti.
Adanaspor, geçtiğimiz sezon DSC Arminia
Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki ön libero oyuncusu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ADANA
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