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Semih Uçar Adanaspor'da

39 dakika önce

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Semih Uçar'ı transfer etti.

Semih Uçar Adanaspor'da, System.String[]
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Semih Uçar'ı transfer etti.

Adanaspor, geçtiğimiz sezon DSC Arminia Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki ön libero oyuncusu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ADANA
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Arminia, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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