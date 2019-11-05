Son Dakika Haberleri: Senegal, Atlas Okyanusu'ndaki 12 petrol ve karbon yatağının işletimini ihaleye açıyor
Son Dakika Güncel Senegal, Atlas Okyanusu'ndaki 12 petrol ve karbon yatağının işletimini ihaleye açıyor

Senegal, Atlas Okyanusu'ndaki 12 petrol ve karbon yatağının işletimini ihaleye açıyor

6 saat önce

Senegal hükümeti, Atlas Okyanusu'nda keşfedilen 12 petrol ve karbon yatağının işletilmesi için ihale sürecini başlatacağını duyurdu.

Senegal, Atlas Okyanusu'ndaki 12 petrol ve karbon yatağının işletimini ihaleye açıyor, System.String[]

Senegal hükümeti, Atlas Okyanusu'nda keşfedilen 12 petrol ve karbon yatağının işletilmesi için ihale sürecini başlatacağını duyurdu.

Senegal Petrol Şirketinden (PETROSEN) yapılan açıklamada, Petrol ve Enerji Bakanı Mouhamadou Makhtar Cisse'nin, 4- 10 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenen 25. Afrika Petrol Haftası Uluslararası Konferansı'nda, Atlas Okyanusu'nda bulunan petrol ve doğalgaz rezervlerinin işletilmesine yönelik ihale sürecini başlatacağı belirtildi.

Çoğu Moritanya ile paylaşılan rezervlerin, derin deniz tabanında bulunduğu kaydedilen açıklamada, ihale sürecinin ikinci aşamasının 1 Şubat-31 Temmuz arasında olacağı, bu sürede petrol şirketlerinin tekliflerini Senegal hükümetine sunacağı aktarıldı.

Uluslararası Para Fonunun ocak ayında açıkladığı rapora göre, Senegal ve Moritanya açıklarında 2014-2017 yılları arasında toplamda 1 milyar varil petrol ve bin 100 milyar metreküpten fazla doğalgaz bulunan 12 rezerv keşfedildi.

Dakar hükümeti, petrol ve doğalgaz yataklarının 2021'den itibaren işletilmesini planlıyor.

Atlas Okyanusu, Senegal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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