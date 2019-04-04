Senegal Bağımsızlığının 59. Yılını Kutladı

Senegal'in bağımsızlığının 59. yıl dönümü başkent Dakar'da törenle kutlandı.

Senegal'in bağımsızlığının 59. yıl dönümü başkent Dakar'da törenle kutlandı.



Uzun yıllar Fransa'nın sömürgesi olan ve 4 Nisan 1960'ta bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Senegal'de, bağımsızlığın 59'uncu yılı dolayısıyla Bağımsızlık Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.



Askeri okul öğrencilerinin, birliklerin, tanklar ve zırhlı araçlarla geçit yaptığı kutlamalarda, akrobasi uçakları da gösteri gerçekleştirdi. Geçitte, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Senegal'in geçen yıl satın aldığı zırhlı Ejder Yalçınlar göz doldurdu.



Resmi geçitte Türkiye'yi Dakar'daki Maarif Vakıf Okullarının öğrencileri temsil etti.



Kutlamalara, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra Liberya Cumhurbaşkanı Georges Weah, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da katıldı.



Bağımsızlık günü Senegal'de bir günlük resmi tatil olarak kutlanıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek

İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir

Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu