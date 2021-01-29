Senegal'de bir kuş parkında 750 pelikan telef oldu - Son Dakika

Senegal'in kuzeyindeki bir kuş parkında 750 pelikanın telef olduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Saint-Louis bölgesindeki Djoudj Kuş Parkı'nda 23 Ocak'ta 740 yetişkin, 10 genç pelikan bilinmeyen bir nedenle öldü.

Parkın direktörü Bocar Thiam, göç mevsiminde parktaki su kuşlarının sayısının arttığını belirterek ilk kez bu kadar çok sayıda ölümle karşılaştıklarını kaydetti.

Thiam, ölüm nedeninin, geçen ay Senegal'de ortaya çıkan kuş gribinden kaynaklanmadığının altını çizdi.

Pelikanların neden telef olduğu araştırılırken, park bir süre ziyarete kapatıldı.

Djoudj Kuş Parkı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.