Senegal Teknik Direktörü: Zor Bir Final Olacak - Son Dakika
Senegal Teknik Direktörü: Zor Bir Final Olacak

17.01.2026 17:43
Pape Thiaw, ev sahibi Fas'a karşı finalde zorlukları aşacaklarını belirtti. Sadio Mane'yi övdü.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finali öncesinde Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, ev sahibi bir ülkeye karşı final oynamanın kolay olmayacağını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Prens Moulay Abdellah Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pape Thiaw, kendileri için zor bir maç olacağını ama ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Afrika futbolunun seviyesini yükselttiklerini ve zor durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bildiklerini aktaran 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak için teknik ve taktik olarak hazır olmalıyız. 2022 Dünya Kupası yarı finaline ulaşan güçlü bir Fas takımına karşı zorlu bir maç olacak. Çok iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil ederek yarı finale kadar yükseldiler. Ayrıca U20 Dünya Kupası'nı da kazandılar." şeklinde konuştu.

Fas'ın FIFA sıralamasında Senegal'den daha iyi durumda olduğunun altını çizen Thiaw, "FIFA sıralamasında üstümüzde yer alan Fas, maçın favorisi konumunda ama bana göre Afrika'nın en iyisi, yedi şampiyonluğu bulunan Mısır'dır. Herkes için bir rüya finali olan bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Senegal'in yıldızı Sadio Mane'nin olağanüstü bir oyuncu olduğunu vurgulayan genç teknik adam "Sadio, Ballon d'Or'u kazanmayı hak etmiş biri. Her şeyden önce inanılmaz bir insan. Büyük bir egosu yok. Sadece çok çalışıyor ve ülkesini seviyor." dedi.

Başkent Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

