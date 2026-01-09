Senegal Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Senegal Yarı Finale Yükseldi

09.01.2026 21:35
Senegal, çeyrek finalde Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Senegal ile Mali karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin oynadığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı.

Maçın tek golü, 27. dakikada Iliman Ndiaye'den gelirken Mali'de Yves Bissouma, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Senegal'de Ismail Jakobs maçta süre almazken Cherif Ndiaye ise 75. dakikada oyuna dahil oldu. Mali'de ise Nene, 55. dakikada, El Bilal Toure ise 82. dakikada oyuna alındı.

Senegal, yarı finalde Mısır-Fildişi Sahili eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

