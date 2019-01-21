Senfoni ile Saz Eserleri" Albümü İstanbul'da Tanıtılacak
1 saat önce
Türk müziği ile klasik Batı müziğinin harmanlandığı "Senfoni ile Saz Eserleri" albüm çalışmasının tanıtım konseri, 24 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.
Türk müziği ile klasik Batı müziğinin harmanlandığı "Senfoni ile Saz Eserleri" albüm çalışmasının tanıtım konseri, 24 Ocak'ta İstanbul
'da yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç
ile şef Orhan Şallıel
, "Senfoni ile Saz Eserleri" albüm çalışması için bir araya geldi. Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının katılımı ve şef Şallıel'in orkestral yönetimiyle Türk müziğinin seçkin eserleri, klasik Batı müziğinin form ve yaklaşımlarıyla bezenerek yeniden yorumlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Doç. Dr. Tokaç, şef Şallıel ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının, Türk müziği ile klasik Batı müziğini harmanladığı "Senfoni ile Saz Eserleri" albüm çalışmasının tanıtım konseri, 24 Ocak'ta İstanbul'da Cemil Reşit Rey Salonu'nda yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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