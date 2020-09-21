Şenkaya Kaymakamı Çağlar, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Erzurum Şenkaya İlçe Kaymakamı Çağlar Tekin, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlayan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti.

Covid-19 nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başlatıldı. Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, 7 Nisan İlkokulu ve İlyas Acar Anaokulunu ziyaret ederek pandemi tedbirlerini yerinde inceledi.

Kaymakam Çağlar, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. - ERZURUM