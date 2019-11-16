Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş 62. kez sahaya çıkıyor! Önceki 61 maçta...
Son Dakika Spor Şenol Güneş 62. kez sahaya çıkıyor! Önceki 61 maçta... - Son Dakika Spor

Şenol Güneş 62. kez sahaya çıkıyor! Önceki 61 maçta...

6 saat önce

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 43'ü resmi, 18'i özel 61 maç oynadı.

Şenol Güneş 62. kez sahaya çıkıyor! Önceki 61 maçta..., System.String[]

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 43'ü resmi, 18'i özel 61 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 61 maçta, 31 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.


Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.


- Güneş yönetiminde 44. resmi maç


A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 44. resmi maçını Andorra ile oynayacak.


Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 43 resmi maçın 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.


Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:17 
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