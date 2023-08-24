Şenol Güneş'in, gelecek maç için tek bir endişesi var - Son Dakika

Şenol Güneş'in, gelecek maç için tek bir endişesi var

Son Güncelleme: 25.08.2023 00:03

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, turun henüz bitmediğini ve bir maç daha olduğunu belirtti.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HİÇ BİR GARANTİSİ YOK"

Güneş yaptığı açıklamada, "Dinamo Kiev karşısında kazandık ama tur bitmedi. Bir maç daha var. İyi başlamadık ama toparladık. Goller attık, goller yedik. Deplasman takımı olarak düşünürsek, avantajlı skorla dönüyoruz. Ama bu skorun da hiçbir garantisi yok" dedi.

"MAÇ OYNADIĞI İÇİN AVANTAJLI GELDİ"

Galibiyeti getiren Zaynutdinov ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Bakhtiyor maç oynadığı için avantajlı gelmişti. Masuaku sakatlanınca onu tercih ettim. Ofansif oynayan sağ bek ve açıklarını kontrol etmesi için Umut'la Bakhtiyor'u önlü arkalı oynattım. Elinden gelen gayreti gösterdi. Eksileri de artıları da var. Maç kaybetmeden gitmek önemli" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Şenol Güneş'in, gelecek maç için tek bir endişesi var - Son Dakika
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