Şentürk, AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

20.01.2026 14:36
Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, 2025 Yılın Kareleri yarışmasında fotoğraflara oy verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Dekan Şentürk, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafına oy veren Şentürk, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerini tercih etti.

Şentürk, fotoğrafın inanılmaz büyüleyici ve etkileyici bir yanı olduğunu bugün de fark ettiğini söyledi.

Seçkiye fotoğraflarıyla katılan herkese teşekkür eden Şentürk, "Dünyanın her yerinden onlarca fotoğraf vardı. Biraz da zorlandım ama ben kendimle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Doğallıktan yana olduğum için spontan çekilmiş fotoğraflar tabii ki çok etkileyici. Kategoride Gazze'de açlığın olması, izlerken başkasının acısına buradan ortak oluyoruz ama büyük bir acı. Umarım fotoğraflar net bir şekilde insanlığın anlatamadığını dünyaya anlatır." diye konuştu.

Şentürk, oylamada öğrencisinin de bulunmasının kendisini gururlandırdığnı ifade ederek, "Fotoğraflardan birisi öğrencim Berkay Çetin'e aitti. Diğerlerinden özür dileyerek o kategoride onu oyladım. Beni gururlandırdı. Anadolu Ajansındaki bütün arkadaşlara ve bu yarışmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

