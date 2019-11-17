Son Dakika Haberleri: Seradaki yabani otları ürüne zarar vermemek için yürüteçle topluyor
Son Dakika Güncel Seradaki yabani otları ürüne zarar vermemek için yürüteçle topluyor - Son Dakika

Seradaki yabani otları ürüne zarar vermemek için yürüteçle topluyor

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Gürdal Eskici (55), serasında yetiştirdiği dereotu ve maydanozlar arasında çıkan yabani otları, ürününe zarar vermemek için yürüteç tahta üzerine yatarak topluyor.

Seradaki yabani otları ürüne zarar vermemek için yürüteçle topluyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Gürdal Eskici (55), serasında yetiştirdiği dereotu ve maydanozlar arasında çıkan yabani otları, ürününe zarar vermemek için yürüteç tahta üzerine yatarak topluyor.

Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Bahçeler mevkiinde tarımla uğraşan Gürdal Eskici, serasında yetiştirdiği dereotu ve maydanozların arasında çıkan yabani otları toplamak için ilginç bir yöntem geliştirdi. 15 metrekarelik üç serasında ısıtmasız organik dereotu ve maydanoz yetiştiren Gürdal Eskici, ürünlerin arasındaki yabani otları, kendi imkanlarıyla yaptığı tahta yürüteç üzerine yatarak topluyor. Eskici, bu sayede ürünün zarar görmesinin önüne geçiyor. Eskici'yi otları toplarken gören arkadaşları ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bu yöntem ile maydanoz ve dereotlarına zarar vermediğini belirten Gürdal Eskici, "Maydanoz ve dereotlarının arasındaki yabani otları toplarken ürünlere çok zarar verdiğimi gördüm. Daha fazla ürün yetiştirebilmek için seraların tamamına maydanoz ve dereotu ektim. Serada gezinecek yer kalmadı. Bu yürüteçle hem yabani otları topluyorum, hem de yetişen maydanoz ve dereotlarını toplarken kolaylık oluyor" dedi.


Menderes, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:26 Kaynak: DHA
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