Seray Göklü, ColendiBank Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu - Son Dakika
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Seray Göklü, ColendiBank Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

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Seray Göklü, ColendiBank Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu
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Bankacılık, kredi risk yönetimi ve ileri analitik alanlarında 18 yıllık deneyime sahip Seray Göklü, Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak ColendiBank’a katıldı. Göklü, yeni görevinde bankanın kredi ve karar stratejileri ile veri, ileri analitik ve yapay zeka destekli karar sistemlerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

Türkiye’nin yapay zeka destekli doğuştan dijital mevduat bankası ColendiBank, yönetim kadrosunu kredi ve karar sistemleri alanında önemli bir atamayla güçlendirdi. Bankacılık sektöründe kredi risk yönetimi, analitik ve finansal teknolojiler alanlarında 18 yıllık deneyime sahip olan Seray Göklü, ColendiBank’ın Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Göklü, yeni görevinde ColendiBank’ın kredi ve karar stratejilerinin yanı sıra müşteri seçiminden başlayarak kredi tahsisi, limit ve fiyatlama, portföy izleme, erken uyarı ve tahsilata uzanan kredi yaşam döngüsünün bütünsel yönetiminden sorumlu olacak. Bu atamayla ColendiBank, büyüme döneminde kredi karar altyapısını ileri analitik ve yapay zeka yetkinlikleriyle ölçeklendirmeyi hedefliyor.

Seray Göklü kimdir?

Koç Üniversitesi Matematik ve Ekonomi çift anadal programından mezun olan Seray Göklü, aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Garanti Teknoloji’de İş Analitiği Mühendisi olarak başlayan Göklü, pazarlama ve kredi riski modellerinin geliştirilmesi ve doğrulanması alanlarında çalıştı. 2010 yılında Yapı Kredi Bankası’na katılan Göklü, kredi risk yönetimi alanında farklı görevler üstlendi. Kredi Risk Analitiği Müdürü ve Kredi Riski Kontrol Birimi Müdürü görevlerinin ardından Bireysel Kredi Risk Yönetimi Direktörü olarak bireysel müşterilere yönelik kredi tahsis, portföy yönetimi, erken uyarı ve tahsilat stratejilerinden sorumlu oldu. 2019 yılında Şekerbank’a katılan Göklü, Müşteri Analitiği ve Portföy Kalitesi Grup Başkanı olarak bankanın tüm segmentleri için karar destek sistemleri, CRM ve kampanya yönetimi, pazarlama ve risk analitiği ile portföy kalitesi alanlarını yönetti. 2024 yılında VeriPark’ta Danışmanlık Direktörü görevini üstlenen Göklü, finansal kuruluşların dönüşüm projelerinde yapay zeka, ileri analitik ve teknoloji kullanımıyla kredi tahsis, portföy yönetimi ve tahsilat süreçlerinin geliştirilmesine odaklandı.

Şirket HaberleriYapay ZekaSon Dakika

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SON DAKİKA: Seray Göklü, ColendiBank Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu - Son Dakika
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