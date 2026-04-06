Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Seray Kaya, yeni sinema projesi için yaptığı hazırlıklarla gündeme geldi. Hikâyesi bir gece kulübünde geçen Sultana filmi için yoğun bir çalışma sürecine giren Kaya, rolü için direk dansı eğitimi aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

ROLÜ İÇİN ÖZEL EĞİTİM ALDI

Filmde canlandıracağı karakter için fiziksel olarak da hazırlanan oyuncunun profesyonel eğitmen eşliğinde çalıştığı görüldü. Paylaşılan görüntülerde Kaya’nın sahne performansı için özel antrenman yaptığı dikkat çekti.

Oyuncunun rolüne hazırlanma süreci sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı Kaya’nın projeye olan disiplinli yaklaşımını öven yorumlar yaptı.

FİLM ŞİMDİDEN KONUŞULMAYA BAŞLADI

Sultana filmi henüz vizyona girmeden oyuncu kadrosu ve sahneleriyle dikkat çekmeye başladı. Özellikle fragman sonrası sosyal medyada yapılan yorumlar, filmin şimdiden merak uyandırdığını gösterdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN DE GÜNDEM OLMUŞTU

Filmin fragmanında yer alan bir sahne nedeniyle Tuba Büyüküstün de sosyal medyada çok konuşulan isimler arasına girmişti. Ünlü oyuncunun bir sahnedeki görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken, sahnenin karakterin doğallığını yansıtmak amacıyla hazırlandığı belirtilmişti.