Ekonomi

Serbest Bölgelerde Yeni Yönetmelik

06.02.2026 15:35
Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin ruhsat uygulamalarında değişiklik yaptı, yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin ruhsat ve üstyapıyla ilgili bazı uygulamalarında değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre işletici veya bölge kurucu ve işleticisi, ilgili sözleşmenin imzalanmasının ardından ruhsat alacak. Söz konusu kişilerin gerçekleştireceği iş yeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri ise farklı ruhsatlarla yapılabilecek. Bu faaliyetlerin muhasebe kayıtları hiçbir şekilde birleştirilemeyecek. Ek ruhsatlar, sözleşmede aksi düzenlenmedikçe özel hesap hükümlerine tabi olacak.

Daha önce Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan faaliyet ruhsatlarına ilişkin süre uzatımları, dönem sona erinceye kadar geçerli kabul edilecek. Sürenin bitmesinin ardından yapılacak uzatımlar ise yeni hükümlere göre uygulanacak.

Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı haricindeki ruhsatlara bağlı üstyapılar, süresi sonunda Hazineye devredilecek.

Bu bölgelerde sözleşme süresinin toplamda 49 yıla tamamlanmasına yönelik yapılacak süre uzatımlarıyla sınırlı olmak üzere, kurucu ve işleticinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, üstyapının bulunduğu açık alan için kullanıcılara uygulanan kira tarifesi üzerinden hesaplanacak tutar, bölge kurucu ve işleticisi tarafından ödenecek.

Ayrıca üstyapının tahakkuk eden brüt kira gelirlerine herhangi bir indirim veya mahsuplaşma yapılmaksızın en az yüzde 20'sinin sözleşme kapsamında özel hesaba aktarılması gerekecek.

Kaynak: AA

