Serbest Bölgelerden İhracat Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Serbest Bölgelerden İhracat Rekoru

22.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te serbest bölgelerden ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolara ulaştı, rekor kırıldı.

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılında serbest bölgelerden yapılan ihracatın, önceki yıla göre yüzde 4 artarak 12,5 milyar dolara ulaştığını, 2023 yılında kaydedilen tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla ülkemizin dış ticaretine ve katma değerli üretim hedeflerine güçlü katkı sağlamaya devam etmektedir. 2025 yılı boyunca serbest bölgelerde elde edilen gerçekleşmeler; bu bölgelerin net ihracatçı karakterini, yüksek teknolojili üretim kapasitesini ve ekonomiye sağladığı döviz girdisini açık biçimde ortaya koymuştur. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde, ülkemizdeki 19 serbest bölgeden ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak, yıllık toplam 12,5 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece 2023 yılında kaydedilen tüm zamanların rekoru kırılmıştır. İhracat ve ithalat farkı olarak 3,68 milyar dolar fazla verilmiş, serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürmüştür. Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 142 olarak gerçekleşmiştir. Orta-ileri teknoloji (yüzde 51,2) ve yüksek teknoloji (yüzde 6,2) ürünlerin ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir. Yurt dışı ile ticarette istikrarlı büyüme sürerken, Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen; yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi yüzde 3,1 oranında artarak 28,55 milyar dolar olmuştur" denildi.

ÖNE ÇIKAN SERBEST BÖLGELER

2025 yılında yıllık bazda ihracatta öne çıkan serbest bölgelerin sıralandığı açıklamada, "Ege Serbest Bölgesi, ihracatını 348,9 milyon dolar (yüzde 12) artırarak, yıllık 3,26 milyar dolara yükseltmiş ve toplam ihracatın yüzde 26,2'sini tek başına gerçekleştirmiştir. Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 12,5 artırarak yıllık 1,67 milyar dolara çıkarmıştır. Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 24,7 artırarak yıllık 688 milyon dolara yükseltmiştir. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33,3 artırarak yıllık 479 milyon dolara taşımıştır. Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Samsun Serbest Bölgeleri olmak üzere 9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmiştir. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 6,33 milyar dolar hacme ulaşarak, toplam ticaretin yüzde 22,2'sini tek başına gerçekleştirmiştir. Ticaret Bakanlığımız, serbest bölgelerin üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest Bölgelerden İhracat Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:38:32. #7.11#
SON DAKİKA: Serbest Bölgelerden İhracat Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.