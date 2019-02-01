Serdar Aziz, Fenerbahçe Armasını Öptü
7 dakika önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz'e sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Göztepe maçı öncesinde ısınmada yer alan Aziz'i Fenerbahçe taraftarları tribüne çağırdı. Tribünleri selamlayan Serdar, Fenerbahçe armasını öperek taraftara cevap verdi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
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