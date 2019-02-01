Son Dakika Haberleri: Serdar Aziz, Fenerbahçe Armasını Öptü

Serdar Aziz, Fenerbahçe Armasını Öptü

7 dakika önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı.

Serdar Aziz, Fenerbahçe Armasını Öptü, System.String[]
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz'e sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Göztepe maçı öncesinde ısınmada yer alan Aziz'i Fenerbahçe taraftarları tribüne çağırdı. Tribünleri selamlayan Serdar, Fenerbahçe armasını öperek taraftara cevap verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

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