Serdar Sertçelik Türkiye'ye Getirildi
Serdar Sertçelik Türkiye'ye Getirildi

Serdar Sertçelik Türkiye\'ye Getirildi
31.01.2026 10:02
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik, Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar polisi tarafından, A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Serdar Serçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı" dedi.

Kaynak: DHA

Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanı, Macaristan, Türkiye, Güncel

