Serebral palsi için 6 Ekim'de her yer yeşil olacak

"Dünya Serebral Palsy Günü" kapsamında 6 Ekim'de Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri serebral palsi farkındalığı için yeşil ışıklandırılacak.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Serebral Palsy Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Dünya Serebral Palsy Günü" kapsamında bu ay boyunca düzenlenecek birçok etkinlikle serebral palsi bilinirliği artırılmaya çalışılıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler 50'den fazla ülkede serebral palsinin rengi olan yeşil ile farklı etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Türkiye'deki çalışmalar kapsamında da 6 Ekim Pazar günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bazı alışveriş merkezleri ve binalar, serebral palsi farkındalığı için yeşil renkle ışıklandırılacak.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Serebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, yeşilin filizlenme, büyüme, hayatın en önemli süreci olan rahat nefes alma, ferahlama ve yaşamın yenilenmesini temsil eden bir renk olduğunu belirterek, "Biz de serebral palsi hakkında farkındalık yaratabilmek için yeşil rengi tüm çalışmalarımızda kullanıyoruz. Sizleri de bu farkındalık hareketine destek olmanız için yeşil bir aksesuar ya da giysi ile bu iyilik hareketine eşlik etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Serebral palsi, gelişimini tamamlamamış beynin doğumun öncesi, sırası veya sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan ancak buna karşın en az anlaşılan engellilik durumu. Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili kişi bulunurken, Türkiye'de her yıl 6 binden fazla bebek de serebral palsi tanısı alıyor.