Şereflikoçhisar Belediyesinden yardıma muhtaç ailelere destek - Son Dakika

Şereflikoçhisar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Memiş Çelik Ramazan yaptığı açıklamada, yaptıkları sosyal yardımlaşmayla aile ekonomilerine destek sağladıklarını belirtti.

ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Başta öksüz yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımlarımızı ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca iki yüz aileye toplam 1 bin 500 kilogram meyve paketi, belediye tesislerimizde kendi imkanlarımızla hazırlanan iftar yemekleri 30 bin kişinin adreslerine teslim edildi, 400 ailemize iki yüz liralık alışveriş çekleri verildi. Salgın süresinde faaliyetlerine ara verilen 40 kahvehane, internet kafe ve çay ocağı esnafımıza bin lira nakdi yardım yapıldı. İhtiyaç sahibi 450 ailemize gıda yardım kolileri teslim edildi."