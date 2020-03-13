Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası - Son Dakika

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası

7 saat önce

ŞARKICI Yaşar İpek'in sunucu Seren Serengil'e açtığı boşanma davasının ilk duruşması görüldü.

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası, System.String[]
ŞARKICI Yaşar İpek'in sunucu Seren Serengil'e açtığı boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi. Duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Seren Serengil, duruşma çıkışı dava dosyasında yayın yasağı ve gizlilik olduğunu belirtti.

Şarkıcı Yaşar İpek'in özel hayatını anlattığı iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı boşanma davasının ilk duruşması İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şarkıcı Yaşar İpek, sunucu Seren Serengil ve tarafların avukatları katıldı.

"GİZLİLİK KARARI VAR"

Dava dosyasında gizlilik kararı bulunan ve yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından, taraflar duruşma salonundan çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Şarkıcı Yaşar İpek, açıklama yapmak istemediğini söyledi. Seren Serengil de duruşma çıkışı gazetecilere, "Arkadaşlar dava dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı var. O yüzden açıklama yapmam yasak" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme hakimi, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.


- İstanbul
Seren Serengil, Yaşar İpek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:42 Kaynak: DHA
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