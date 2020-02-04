“Serena’nın yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var!”

38 yaşındaki Serena Williams, 23 Grand Slam şampiyonluğunun sonuncusunu, yaklaşık üç yıl önce bugün, 2017 Avustralya Açık’ta yaşadı. Sonrasında kızının doğumu için bir süre kortlardan uzak kalan ABD’li raket, doğumdan sonra tenise dönmesinin ardından yeni bir şampiyonluk kazanamadı. Üstelik Serena, bu süreçte ikisi Wimbledon ve ikisi Amerika Açık’ta olmak üzere dört kez Grand Slam finali oynadı.

Birçokları, 23 Grand Slam şampiyonluğu olan tarihin en iyi tenisçilerinden Serena’nın 24. kupaya uzanmasına garanti gözüyle bakıyordu. Ancak kupanın 2020 Avustralya Açık’ta da gelmemesi ve Serena’nın gün geçtikçe ilerleyen yaşı, bu konuda şüphelerin oluşmasına yol açtı.

Williams’ın uzun süredir antrenörlüğünü yapan Patrick Mouratoglou, Serena’nın Margaret Court’a ait olan en çok Grand Slam kazanan raket unvanını eline geçirmesi için birşeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Koç Mouratoglou, BBC ile yaptığı söyleşide, “Bir şeylerin işe yaramadığı gerçeğini kabul etmeliyiz.” diyor. “Gerçekle yüzleşmek zorundayız. Serena, bunu başarabileceği konusunda gayet olumlu düşünüyor. Aksi hâlde hâlâ tenis oynamıyor olurdu. O da ben de yeni Grand Slam zaferinin geleceğine inanıyoruz. Bununla aramızda çok fazla mesafe yok, ama birkaç şeyi değiştirmek zorundayız.”

“Belki de farklı bir bakış açısıyla, hedefle ve stratejiyle geri dönebilir Serena. Olumlu hisleri olduğu kadar olumsuz hisleri de var, zira Grand Slam kazanamadığı sürece başarısız olduğunu düşünüyor.”

Kanıtlayacağı bir şey kalmadı

“Emekli olmak için her şeye sahip, tam 23 Grand Slam şampiyonluğu var. Fazlası için ne kadar şansı olduğunu bilmek zor. Serena’nın daha ne kadar kortlarda kalabileceğini bilmiyorum. Ancak doğumdan sonra dört Grand Slam finaline ulaşması, onun seviyesi hakkında birçok şey söylüyor.”

Serena Williams, 2020 Avustralya Açık Üçüncü Turu’nda Çinli raket Qiang Wang’a üç set sonunda mağlup olmuştu. Efsanevi raketin bu sezon bir sakatlık yaşamaması durumunda kalan üç Grand Slam’de de kortta olması bekleniyor.