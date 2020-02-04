“Serena’nın yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var!” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Serena’nın yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var!” - Son Dakika Spor

“Serena’nın yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var!”

6 saat önce

38 yaşındaki Serena Williams, 23 Grand Slam şampiyonluğunun sonuncusunu, yaklaşık üç yıl önce bugün, 2017 Avustralya Açık’ta yaşadı.

“Serena’nın yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var!”, System.String[]

38 yaşındaki Serena Williams, 23 Grand Slam şampiyonluğunun sonuncusunu, yaklaşık üç yıl önce bugün, 2017 Avustralya Açık’ta yaşadı. Sonrasında kızının doğumu için bir süre kortlardan uzak kalan ABD’li raket, doğumdan sonra tenise dönmesinin ardından yeni bir şampiyonluk kazanamadı. Üstelik Serena, bu süreçte ikisi Wimbledon ve ikisi Amerika Açık’ta olmak üzere dört kez Grand Slam finali oynadı.

Birçokları, 23 Grand Slam şampiyonluğu olan tarihin en iyi tenisçilerinden Serena’nın 24. kupaya uzanmasına garanti gözüyle bakıyordu. Ancak kupanın 2020 Avustralya Açık’ta da gelmemesi ve Serena’nın gün geçtikçe ilerleyen yaşı, bu konuda şüphelerin oluşmasına yol açtı.

Williams’ın uzun süredir antrenörlüğünü yapan Patrick Mouratoglou, Serena’nın Margaret Court’a ait olan en çok Grand Slam kazanan raket unvanını eline geçirmesi için birşeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Koç Mouratoglou, BBC ile yaptığı söyleşide, “Bir şeylerin işe yaramadığı gerçeğini kabul etmeliyiz.” diyor. “Gerçekle yüzleşmek zorundayız. Serena, bunu başarabileceği konusunda gayet olumlu düşünüyor. Aksi hâlde hâlâ tenis oynamıyor olurdu. O da ben de yeni Grand Slam zaferinin geleceğine inanıyoruz. Bununla aramızda çok fazla mesafe yok, ama birkaç şeyi değiştirmek zorundayız.”

“Belki de farklı bir bakış açısıyla, hedefle ve stratejiyle geri dönebilir Serena. Olumlu hisleri olduğu kadar olumsuz hisleri de var, zira Grand Slam kazanamadığı sürece başarısız olduğunu düşünüyor.”

Kanıtlayacağı bir şey kalmadı

“Emekli olmak için her şeye sahip, tam 23 Grand Slam şampiyonluğu var. Fazlası için ne kadar şansı olduğunu bilmek zor. Serena’nın daha ne kadar kortlarda kalabileceğini bilmiyorum. Ancak doğumdan sonra dört Grand Slam finaline ulaşması, onun seviyesi hakkında birçok şey söylüyor.”

Serena Williams, 2020 Avustralya Açık Üçüncü Turu’nda Çinli raket Qiang Wang’a üç set sonunda mağlup olmuştu. Efsanevi raketin bu sezon bir sakatlık yaşamaması durumunda kalan üç Grand Slam’de de kortta olması bekleniyor.

Serena Williams, Avustralya, Williams, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson, 5. kez boşandı!
Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi Inter'in yıldızı Martinez'in sevgilisine bir bakan bir daha bakıyor! Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 82-80 yendi! İşte maçın özeti

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 03:06:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: “Serena’nın yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var!” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]