Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiası

Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serenay Sarıkaya’nın Paris Moda Haftası sırasında küresel bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Oyuncunun teklifin ayrıntılarını görüşmek üzere masaya oturması bekleniyor.
Paris Moda Haftası’nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya’nın, uluslararası bir markadan iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Oyuncunun, teklifin ayrıntılarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
PARİS’TE YENİ İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ
Akşam’ın haberine göre Sarıkaya’ya, Paris’te bulunduğu sırada küresel ölçekte faaliyet gösteren bir markadan teklif geldi. Milyonluk olduğu belirtilen teklifin tutarı ve markanın adı açıklanmadı.
ÇEKİMLER İÇİN AVRUPA’YA GİDEBİLİR
Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde oyuncunun, markanın uluslararası kampanyasının çekimleri için yeniden Avrupa’ya gidebileceği konuşuluyor. Sarıkaya’dan söz konusu teklife ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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