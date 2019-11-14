Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın'ın cezası indirildi
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Sergen Yalçın'ın cezası indirildi

7 saat önce

Tahkim Kurulu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/284 K.2019-2020/356 sayılı kararına itirazı incelendi.

Sergen Yalçın'ın cezası indirildi, System.String[]

Tahkim Kurulu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/284 K.2019-2020/356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 21.700,00 TL para cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:09 
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