Real Madrid'de Sergio Ramos'tan doğan boşluğu Milli futbolcu Çağlar Söyüncü dolduruyor

25 yaşındaki Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için görüşmelere başlayan İspanyol devi önümüzdeki sezon kadrosunda Çağlar'ı görebilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

FARK YARATIYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve geldiği günden itibaren sergilediği performansla kendine hayran bırakan Çağlar Söyüncü, stoper pozisyonundaki başarılı oyunu ve iki ayağını birden kullanabilmesi nedeniyle pozisyonunda oynayan diğer oyunculara göre bir hayli fark yaratıyor.

"LEICESTER ONUN İÇİN KÜÇÜK"

Milan'ın efsane ismi Paulo Maldini Real Madrid analizi yaptığı sırada yıldız futbolu ile ilgili yorumlarında, "Bence o (Çağlar) harika bir stoper, her şeye sahip: temposu var, topu iyi çıkarıyor, pozisyonu iyi... Bence Leicester onun için çok küçük bir kulüp. Daha ileriye gitmek için Real Madrid'in seçeneklerinden biri olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

30 MİLYON EURO BEĞENİLMEDİ

Real Madrid dışında birçok Avrupa kulübünün radarında olan Çağlar Söyüncü için en ısrarcı kulüplerden birinin Madrid ekibi olduğu öğrenildi. Leicester City'e ilk yapılan 30 milyon euroluk teklifin yetersiz görülmesinin ardından Real Madrid, Çağlar için yeni bir teklif yapma hazırlığına geçti.

45 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Yaklaşık 45 milyon euroluk bir bonservis ücreti ile birlikte İngiliz ekibi Leicester City ile İspanyol ekibi Real Madrid arasındaki transferin tamamlanması beklenirken Türk sporseverler transferin tamamlanmasını dört gözle bekliyor.

ALMANYA'DA ŞAHA KALKTI

Futbol hayatına Menemenspor ve Bucaspor alt yapılarında başlayan Çağlar Söyüncü sonrasında Aliağa kulübüne transfer olurken sonraki durağı ise kariyerini bambaşka bir noktaya taşıyacak olan Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu olmuştu. Altınordu'da göstermiş olduğu performans ile birlikte potansiyelini ispat eden Çağlar, 2016-2017 sezonunda 8 milyon euroluk bonservis ücreti ile birlikte Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olmuştu.

Almanya'da yükselen form grafiğini sürdüren ve performansıyla kendini Avrupa'nın birçok kulübüne hayran bırakan Çağlar Söyüncü için 2018-2019 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City kapıyı çalmış ve 21.5 milyon euroluk bonservis ücreti le birlikte transferini gerçekleştirmişti.

Milli takımımızda da çeşitli alt yaş kategorilerinde görevler alan Çağlar, 38 karşılaşmada ise A Milli takım formasını terletmişti.

Kariyerinde forma giydiği takımlardaki istikrarı ile de gözlere çarpan Çağlar Söyüncü, Almanya'da Freiburg forması ile 55 karşılaşmada görev alıp 1 gol, 1 asist kaydederken sonraki durağı İngiliz ekibi Leicester City'de ise 82 karşılaşmada forma şansı bulmuş ve 2 gol, 1 asistlik bir gol katkısı sağlamıştı.