Serhat Ardahan Spor'un yeni başkanı Üzeyir Engin oldu - Son Dakika
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Serhat Ardahan Spor'un yeni başkanı Üzeyir Engin oldu

Ardahan'ı Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil eden Serhat Ardahan Spor Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetim seçildi. İş insanı Üzeyir Engin, Serhat Ardahan Spor'un yeni başkanı oldu.

29.08.2024 16:43
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(ARDAHAN) - Ardahan'ı Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) temsil eden Serhat Ardahan Spor Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetim için seçim yapıldı. Kongrede iş insanı Üzeyir Engin, Serhat Ardahan Spor'un yeni başkanı oldu.

Ardahan Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'a Ardahan Vali Yardımcısı Yakup Papaker, önceki dönem CHP Milletvekili Ensar Öğüt, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, MHP İl Başkanı Turgay Mert, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu, Arıcılar Odası Başkanı İlhan Evliyaoğlu Serhat Ardahanspor'a gönül veren taraftarlar katıldı.

Divan Başkanlığını önceki dönem Milletvekili Ensar Öğüt'ün yaptığı Olağanüstü Genel Kurul'da Yavuz Morkoç ve ÜmitSarıkaya Divan Katip üyeliği yaptı. Yapılan seçimlerin ardından iş insanı Üzeyir Engin ve yönetim kurulu listesi seçimi kazandı.

Engin: Şampiyonluğu en çok Ardahan hak ediyor

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği kongrede konuşan Serhat Ardahanspor Başkanı İş İnsanı Üzeyir Engin, "Ardahan'ı yıllardır amatör liglerde temsil eden Serhat Ardahanspor'u 3. Lige çıkarmanın zamanı geldi. Serhat Ardahanspor'un yeni yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz. Hedeflerimiz büyük, yapacak çok sayıda işimiz var. Ancak bunlar hiçbiri siz olmadan olmaz. O yüzden omuz verin takımımızı şampiyonluğa yükseltelim. Çünkü Ardahan'da Ardahanlılar da en iyisini hak ediyor. Bu konuda elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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