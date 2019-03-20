Son Dakika Haberleri: Serhat Oğuz'dan Genç Girişimcilere Müjde

Serhat Oğuz'dan Genç Girişimcilere Müjde

40 dakika önce

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz'un projeleri arasında yer alan "Genç Girişimciler Proje Destek Merkezi"ne KOSGEB'den destek geldi.

Serhat Oğuz'dan Genç Girişimcilere Müjde, System.String[]
AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz'un projeleri arasında yer alan "Genç Girişimciler Proje Destek Merkezi"ne KOSGEB'den destek geldi. KOSGEB, Genç Girişimciler Merkezi'ne 4 milyon TL'lik hibe desteği verecek.

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Serhat Oğuz, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'u makamında ziyaret etti. "Kahramankazan Genç Girişimiciler Merkezi" projesini anlatan Oğuz, proje kapsamında kurulacak merkezle Kahramankazan'daki genç girişimcilere destek vereceklerini kaydetti.

KOSGEB Başkanı Uzkurt'ta projeyi olumlu buldu. Buna göre KOSGEB, Genç Girişimciler Merkezi'ni 4 milyon TL'lik hibe desteği verecek. Serhat Oğuz'un başkan seçilmesi durumunda hayata geçecek olan Genç Girişimciler Merkezi ilçede ciddi anlamda istihdam da sağlayacak.

Serhat Oğuz, Genç Girişimciler Merkezi'nin önemli bir proje olduğunu belirterek, "İnşallah ilçemize üç dönemdir büyük hizmetler yapan Lokman Ertürk başkanımızdan 1 Nisan'da hizmet bayrağını devraldıktan sonra projelerimizi hayata geçireceğiz. Ziyaretimizde Genç Girişimciler Merkezi projemize 4 milyon TL hibe desteği almamız tüm Kahramankazan'a hayırlı uğurlu olsun. Bizleri en iyi şekilde karşılayan ve her zaman yanımızda olan Cevahir Uzkurt hocamıza tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Genç, Güncel
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