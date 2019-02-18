Son Dakika Haberleri: Serie C'de 20-0 Biten Maç

Serie C'de 20-0 Biten Maç

5 dakika önce

İtalya 3. Ligi Serie C'de haftaya damga vuran bir sonuç alındı.

Serie C'de 20-0 Biten Maç, System.String[]
İtalya 3. Ligi Serie C'de haftaya damga vuran bir sonuç alındı. Cuneo, Pro Piacenza'yı tam 20-0'lık skorla mağlup etti.

İLK YARIDA 16 GOL

Ekonomik sorunlarla boğuşan Pro Piacenza, karşılaşmaya teknik direktörü olmadan, sadece 16-19 arası 7 oyuncuyla maça çıkabildi ve bu maçtan önce ligde 18 golü bulunan Cuneo da rakibine acımadı.

İlk yarısı 16-0 sonuçlanan mücadelenin 2. yarısında ise sadece 4 gol çıktı. Ev sahibinde Kanis 6, Defendi ise 5 gol atarak öne çıktı. Ayrıca de Stefano da hat-trick yaptı. Ligin dibinde yer alan Pro Piacenza'nın daha önce 8 puanı da silinmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:55 

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