Serie C'de 20-0 Biten Maç
5 dakika önce
İtalya 3. Ligi Serie C'de haftaya damga vuran bir sonuç alındı.
İtalya 3. Ligi Serie C'de haftaya damga vuran bir sonuç alındı. Cuneo, Pro Piacenza'yı tam 20-0'lık skorla mağlup etti.
İLK YARIDA 16 GOL
Ekonomik sorunlarla boğuşan Pro Piacenza, karşılaşmaya teknik direktörü olmadan, sadece 16-19 arası 7 oyuncuyla maça çıkabildi ve bu maçtan önce ligde 18 golü bulunan Cuneo da rakibine acımadı.
İlk yarısı 16-0 sonuçlanan mücadelenin 2. yarısında ise sadece 4 gol çıktı. Ev sahibinde Kanis 6, Defendi ise 5 gol atarak öne çıktı. Ayrıca de Stefano da hat-trick yaptı. Ligin dibinde yer alan Pro Piacenza'nın daha önce 8 puanı da silinmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:55
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