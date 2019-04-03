Serik Belediye Başkanı Aputkan Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den Serik Belediye Başkanı seçilen Enver Aputkan
, törenle mazbatasını alarak göreve başladı.
Aputkan, Serik Adliyesinde düzenlenen törende mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Burhan Akbiber'den aldı.
Mazbata töreninin ardından Serik Belediyesine giden Aputkan, önceki başkan Ramazan Çalık
'tan başkanlık mührünü teslim alarak makamına oturdu.
AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik
, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Serik'in çok mutlu bir gün yaşadığını söyledi.
Eski belediye başkanın çok güzel hizmetler yaptığını dile getiren Çelik, bunun bir bayrak yarışı değil bayrak devri olduğunu ve bundan sonra da Serik'e iyi hizmetler yapılacağını kaydetti.
Aputkan ise ilçenin eksik kalan hizmetlerini gidermek ve yeni hizmetler kazandırmak için çalışacaklarını belirtti.
Devir teslim törenine AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan
, MHP
Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun
ile AK Partili belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.