Son Dakika Haberleri: Serik Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

Serik Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

13 dakika önce

Serik Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belirlendi.

Serik Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, System.String[]
Serik Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belirlendi.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık başkanlığında yapılan ocak ayı olağan meclis toplantısında, 13 gündem maddesi görüşüldü.

Altı maddenin görüşülmek üzere komisyonlara havale edildiği toplantıda, denetim komisyonu üyeliklerine AK Parti'den Yusuf Kaya, Cevriye Yıldız ve Kani Demir, MHP'den Mahmut Erdem ve CHP'den Abdullah Akbaba seçildi.

Belediye Meclisi'nin devam toplantısı, 4 Ocak Cuma günü yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Ramazan Çalık, serik, Güncel
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