Serik Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

Serik Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belirlendi.

Serik Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belirlendi.



Belediye Başkanı Ramazan Çalık başkanlığında yapılan ocak ayı olağan meclis toplantısında, 13 gündem maddesi görüşüldü.



Altı maddenin görüşülmek üzere komisyonlara havale edildiği toplantıda, denetim komisyonu üyeliklerine AK Parti'den Yusuf Kaya, Cevriye Yıldız ve Kani Demir, MHP'den Mahmut Erdem ve CHP'den Abdullah Akbaba seçildi.



Belediye Meclisi'nin devam toplantısı, 4 Ocak Cuma günü yapılacak.

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