Serik Belediyesi Ocak Ayılı Olağan Meclis Toplantısı

Antalya Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ramazan Çalık başkanlığında toplantı.

Antalya Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ramazan Çalık başkanlığında toplantı.



Serik Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılan Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısında 13 Gündem maddesi görüşüldü. Gündemin 5. Maddesinde bulunan Belediye Denetim komisyonu seçimleri siyasi partilerin grup sözcülerinin teklifi ile kapalı zarf usulü yapıldı. Denetim Komisyonuna AK Parti'den Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Kaya, Cevriye Yıldız ve Kani Demir, MHP'den Mahmut Erdem ve CHP'nden de Abdullah Akbaba seçildi.



Gümdemde bulunan 6 madde görüşülmek üzere oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.



Gündemin 10. maddesi olan Serik merkezde uygulama imar planı plan notu hakkında imar ve şehircilik müdürlüğüne teklif ile 12. Maddede bulunan Cumalı mahallesi 166 ada 1 parsel ve 167 ada 1 parsel plan değişikliği hakkında imar ve şehircilik müdürlüğüne teklif yazısı oy çokluğu ile meclis gündeminden geri çekildi.



Belediye Meclisi 4 Ocak Cuma günü devam meclis toplantısı için toplanmak üzere sona erdi. - ANTALYA

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