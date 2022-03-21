SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU - Son Dakika
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SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU

21.03.2022 10:39

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün binlerce denizanası sahile vurdu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün binlerce denizanası sahile vurdu.

Boğazkent ve Belek mahallesi sahilinde kumların üzerinde binlerce denizanası görüldü. Çevredekiler tedirgin olurken, bazıları da telefonla denizanalarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. 'Deniz Ciğeri' türünden denizanalarının lodos ve akıntı ile geldiği tahmin ediliyor. Dün öğle saatlerinden itibaren denizanası yoğunluğu yaşanan sahilde, akşam gün batımına doğru kıyıda hiç denizanası kalmadığı görüldü.

SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU
SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU
SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU

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Boğazkent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU - Son Dakika
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