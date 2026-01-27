Serik'te Fırtına Felaketi - Son Dakika
Serik'te Fırtına Felaketi

Serik\'te Fırtına Felaketi
27.01.2026 12:49
Serik'te fırtına ve sağanak, çilek seralarını yerle bir etti. Çiftçiler destek talep ediyor.

SERİK'İ BU KEZ FIRTINA VURDU

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde önceki günlerde yaşanan şiddetli yağışın yaraları sarılmaya çalışılırken, bölgeyi bu kez fırtına vurdu. Daha önce su baskınları nedeniyle büyük zarar gören çilek seraları, devam eden fırtına ve sağanakla yerle bir oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini artıran fırtına, seraları yıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sera muşambaları yırtılırken, demir aksamların büküldüğü, birçok seranın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çiftçiler, bir felaketin etkilerini henüz atlatamadan yeni bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN' ÇAĞRISI

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Kadriyeli üreticiler, daha önce çileklerin su altında kalmasının ardından şimdi de seraların zarar gördüğünü belirtti. Çiftçiler, yağmurda ürünlerinin gittiğini, şimdiyse fırtınanın seraları yıktığını, zararlarının katlanamaz büyüklüğünde olduğunu söyleyerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği ve ilgili tüm kurumlardan destek talep etti. Bölgenin 'Afet bölgesi' ilan edilmesini isteyen çiftçiler, zararın kendi imkanlarıyla karşılanmasının mümkün olmadığını vurguladı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, üreticiler bir an önce destek mekanizmalarının devreye alınmasını istedi.

Kaynak: DHA

