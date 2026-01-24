Serikspor, Erokspor'a 3-0 Kaybetti - Son Dakika
Serikspor, Erokspor'a 3-0 Kaybetti

24.01.2026 16:18
Trendyol 1. Lig'de Serikspor, Erokspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta bir kırmızı kart çıkıldı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Serikspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

44. dakikada Erokspor atağında Amilton'un sağ taraftan ortasında ön direkte Skvortsov, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

60. dakikada Enes'in sol taraftan pasında topla buluşan Ömer Faruk'un, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

71. dakikada sarı kartı bulunan Okoro, ceza sahası içinde Kayode'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Fatih Tokail tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi ve penaltı kararı verildi.

73. dakikada penaltıda topun başına geçen Kanga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan

Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Ekrem Terzi dk. 54), Aleksandr Martynov, Joseph Okoro, Lev Skvortsov, Sertan Tashkin, Raymond Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Mücahit İbrahimoğlu dk. 62), Rayan Guibero (Gjoko Spasov dk. 74), Iliya Sadygov

Yedekler: Baha Karakaya, Semih Ege Turgen

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Francis Nzaba (Dimitri Cavare dk. 83), Onur Ulaş, Enes Alıç, Ryan Jack (Recep Niyaz dk. 64), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Hamza Catakovic dk. 76), Guelor Kanga (Alper Karaman dk. 76), Berat Luş (Mame Faye dk. 65), Olarenwaju Kayode

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Enes Işık

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Ender Güneş (dk. 44 k.k.), Ömer Faruk Beyaz (dk. 60), Guelor Kanga (dk. 73 pen.) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Joseph Okoro (dk. 71) (Serikspor)

Sarı kartlar: Aleksandr Martynov, Rayan Guibero (Serikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

