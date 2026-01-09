Serikspor İki Oyuncu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Fildişi Sahilli oyuncu Rayan-Elie Guibero ile Kazak futbolcu Lev Skvortsov'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Rayan-Elie Guibero ile 1,5 yıllık ve Lev Skvortsov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.