Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, orta saha oyuncuları Emre Nefiz ile Ekrem Terzi'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Ekrem Terzi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmıştır. Profesyonel futbolcu Emre Nefiz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Serikspor İki Yeni Oyuncu ile Güçlendi - Son Dakika
