Son Dakika Haberleri: Sertavul Geçidi'nde Büyük Araç ve Otobüslerin Geçişine İzin Verilmiyor

Sertavul Geçidi'nde Büyük Araç ve Otobüslerin Geçişine İzin Verilmiyor

1 saat önce

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde, akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz küçük araçlara izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi'nde Büyük Araç ve Otobüslerin Geçişine İzin Verilmiyor, System.String[]
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde, akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz küçük araçlara izin verilmiyor. Otomobil harici kamyon, tır ve otobüslere ise hiç izin verilmiyor.

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde akşamdan bu yana başlayan kar, sis ve tipi akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken, tır, kamyon ve otobüslerin geçişine ise kesinlikle izin verilmiyor. Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri önünde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Kar lastiği ve zincir takmayan araçlar ile tır, kamyon ve otobüslerin geçişine izin verilmiyor.

Bu şekilde yağışın devam etmesi durumunda yolun kapanacağı bildirilirken, Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

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