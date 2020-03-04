Son Dakika › Güncel › Serttaş elde edeceği geliri Keban'daki okula bağışladı - Son Dakika
Serttaş elde edeceği geliri Keban'daki okula bağışladı
6 saat önce
Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş tasarımlarının satışlardan elde edeceği gelirin bir kısmını Keban Baraj İlkokulu'na bağışladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş tasarımlarının satışlardan elde edeceği gelirin bir kısmını Keban Baraj İlkokulu'na bağışladı.
Keban Baraj İlkokulu Müdürü Özkök Süleyman Öztürk Serttaş sanatçısı Serrtaş'ın kızı Miray Serttaş kazandığı ilk paradan babasının memleketindeki okula göndereceğini belirterek, "16 yaşında Miray kızımızı duyarlı davranışından dolayı kutluyoruz." dedi.
Miray Serttaş, özel tasarım tişörtlerden oluşan koleksiyonunu bir süre önce Zorlu Center Collection Point'te tanıtmıştı.
Son Dakika Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı