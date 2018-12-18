Servis Aracı Alev Alev Yandı
2 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir servis aracı seyir halindeyken alev alıp yandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde bir servis aracı seyir halindeyken alev alıp yandı. Sabah
saatlerinde bir iş yerine ait olduğu belirtilen 10 YJ 439 plakalı servis aracı seyir halindeyken aniden alevler arasında kaldı. Şoför Uğur Güvenköy ile yanında bulunan şahıs araçtan atlayarak yanmaktan kurtuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki iki ekip, kısa sürede yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangının klimadan çıktığı bildirildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:35 Kaynak: İHA
Fransa'da Sarı Yelekliler Otoyol Gişesini Ateşe Verdi
Ağlama Anne Dizisindeki Enişte-Baldız İlişkisi Büyük Tepki Gördü
Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi
Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti