Son Dakika Haberleri: Servis Aracı Alev Alev Yandı

Servis Aracı Alev Alev Yandı

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir servis aracı seyir halindeyken alev alıp yandı.

Servis Aracı Alev Alev Yandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir servis aracı seyir halindeyken alev alıp yandı.

Sabah saatlerinde bir iş yerine ait olduğu belirtilen 10 YJ 439 plakalı servis aracı seyir halindeyken aniden alevler arasında kaldı. Şoför Uğur Güvenköy ile yanında bulunan şahıs araçtan atlayarak yanmaktan kurtuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki iki ekip, kısa sürede yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangının klimadan çıktığı bildirildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

Ayvalık, Balıkesir, 3. Sayfa
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