Servis midibüsüyle otomobil çarpıştı : 3 yaralı - Son Dakika

Yaralanan işçiler, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsünün 0.95 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Atilla Zurnacı'nın kullandığı 22 HE 665 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Kadir Bademoğlu idaresindeki 22 S 0028 plakalı servis midibüsü Kapıkule - Edirne yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu