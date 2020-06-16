Servis midibüsüyle otomobil çarpıştı : 3 yaralı - Son Dakika

Edirne'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atilla Zurnacı'nın kullandığı 22 HE 665 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Kadir Bademoğlu idaresindeki 22 S 0028 plakalı servis midibüsü Kapıkule - Edirne yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Zurnacı ile yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen servis midibüsündeki 2 işçi hafif yaralandı.
Yaralanan işçiler, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsünün 0.95 promil alkollü olduğu öğrenildi.