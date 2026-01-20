Ses Partisi'nden İran Büyükelçiliği'ne Ziyaret - Son Dakika
Ses Partisi'nden İran Büyükelçiliği'ne Ziyaret

20.01.2026 21:35
Türkiye'nin Sesi Partisi heyeti, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullahzadeh'i ziyaret etti. Ziyarette İran'daki olaylar ele alındı.

Ziyarete; Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Genel Sekreter Ali Fırat Acun, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mikail Demir ve GMYK Üyesi, Özel Kalem Müdürü Kıyasettin Eren katıldı.

Ziyarete; Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Genel Sekreter Ali Fırat Acun, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mikail Demir ve GMYK Üyesi, Özel Kalem Müdürü Kıyasettin Eren katıldı.

Partiden yapılan açıklamada görüşemeye ilişkin şunlar aktarıldı:

"İran'da son dönemde yaşanan gelişmeler büyükelçi tarafından heyetimize çok kapsamlı ve detaylı bir şekilde aktarıldı. Büyükelçi Habibullahzadeh, İran'da yaşanan protesto sürecinin ilk aşamada tamamen samimi ve yerel ekonomik taleplerle, özellikle İran esnafının hükümeti ekonomik konularda uyarmak amacıyla başlattığı sivil nitelikli gösteriler olduğunu ifade etti. Ancak sürecin ilerleyen aşamalarında söz konusu protestoların ABD ve İsrail başta olmak üzere dış güçler tarafından açıkça desteklendiğini, bu desteğin gösterilerin amacını değiştirerek farklı beklenti ve yönelimlere evrildiğini belirtti. Bu süreçte protestoların şiddet boyutuna ulaştığını, kamu düzenini hedef alan organize eylemlere dönüştüğünü vurguladı.

Gösteriler sırasında 130 İran polisinin şehit olduğunu, çok sayıda kamu kurumunun tahrip edildiğini, masum sivil vatandaşların hayatını kaybettiğini ve toplumun dini değerlerini hedef alan saldırıların gerçekleştiğini belirten Büyükelçi; Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını, camilere saldırılar düzenlendiğini ve kutsal mekanların hedef alındığını ifade etti. İran hükümetinin aldığı güvenlik tedbirleri neticesinde ülkede şu an itibarıyla iç barışın ve sükünetin yeniden tesis edildiğini, kamu düzeninin sağlandığını ve hayatın normal seyrine döndüğünü dile getirdi.

Görüşmede söz alan Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey ise İran'da yaşanan bu gelişmelerin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, bölgesel istikrarın Türkiye'nin güvenliği açısından hayati önemde olduğunu ifade etti. Özbey, Türkiye'nin Sesi Partisi olarak İran'ın iç huzurunun, toplumsal barışının ve egemenliğinin korunmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Genel Başkan Özbey ayrıca parti olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin kardeş halkının yanında olduklarını, dış müdahalelere karşı bölge ülkelerinin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin paylaşılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve vedalaşma ile sona erdi."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Ankara, İran, Son Dakika

