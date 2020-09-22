Ses şikayeti ile gittiği hastanade kulağından canlı sinek çıktı; doktor da şaşırdı - Son Dakika

Ses şikayeti ile gittiği hastanade kulağından canlı sinek çıktı; doktor da şaşırdı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Recep Korkmaz'ın incir toplarken kulağına giren sinek, yapılan operasyonla çıkarıldı.

Ses şikayeti ile gittiği hastanade kulağından canlı sinek çıktı; doktor da şaşırdı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Recep Korkmaz'ın incir toplarken kulağına giren sinek, yapılan operasyonla çıkarıldı. Korkmaz yaşadığı olay sonrasında "Muayene sırasında karşımdaki ekrandan kulağımın içinde canlı bir sinek olduğunu gördüm ve adeta şok geçirdim" dedi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Poyraz Mahallesi'nde yaşayan Recep Korkmaz'ın incir toplarken kulağına sinek girdi. Ancak sineğin farkında olmayan ve kulağından gelen ses nedeniyle geceyi uykusuz geçiren Korkmaz, daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki doktorlar Korkmaz'ın kulağından ses geldiğini söylemesi üzerine yaptıkları muayenede kulağında canlı bir sinek olduğunu fark etti. Daha sonra yapılan operasyonla Korkmaz'ın kulağındaki canlı sinek çıkarıldı.

İncir toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktığını söyleyen Korkmaz, "İncir toplarken bir vızıltı sesi duydum ve elimi kulağıma götürdüm. Elime bir şey gelmeyince incir toplamaya devam ettim ve daha sonra eve gittim. Evde kulağımın içinden garip sesler gelmeye başladı ve sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca mahalledeki bir akrabam 'Sen bir doktora git. Kulağının içine böcek veya başka bir şey girmiş olabilir. İhmal etme' dedi. Hemen hastaneye gelerek doktorun yanına girdim ve muayene oldum. Muayene esnasında karşımdaki ekrandan kulağımın içinde canlı bir sinek olduğunu gördüm ve adeta şok geçirdim. Doktorum büyükçe bir sineği kulağımın içinden çıkarttı. Allah'a şükür sinek çıkınca rahatladım" dedi.'İLK DEFA CANLI BİR SİNEKLE KARŞILAŞTIK'

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Recep Korkmaz adlı hastamız muayene olmaya geldiğinde sol kulağından pır pır şeklinde bir ses geldiğini söyledi. Bunun üzerinde hastamızın kulağında yabancı bir cisim olduğundan şüphelendik ve hemen gerekli muayenesini yaptık. Kulak içine kamera ile girdiğimizde sineği fark ettik ve kulağındaki sineği çıkarttık. Şu anda kulak zarı gayet güzel. İşitmesi ile ilgili de herhangi bir sorunu yok. Daha önce de buna benzer vakalarla karşılaşmıştım. Ancak kulak içinde ilk defa bir canlı sinekle karşılaştık" dedi.


Kulak burun boğaz bölümü, Salihli, Yeniay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ses şikayeti ile gittiği hastanade kulağından canlı sinek çıktı; doktor da şaşırdı - Son Dakika

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