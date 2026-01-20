SES'ten Evde Bakım Yönetmeliğine Sert Tepki - Son Dakika
SES'ten Evde Bakım Yönetmeliğine Sert Tepki

20.01.2026 00:31
SES, yeni yönetmeliğin engellileri korumadığını ve yaşam haklarına saldırı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 16 Ocak 2026'da yürürlüğe sokulan Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişikliklerine sert tepki gösterdi. Sendika, düzenlemenin engelli bireyleri ve ailelerini korumadığını, aksine sistem dışına ittiğini belirtti.

SES tarafından yapılan açıklamada, evde bakım yardımının hak olmaktan çıkarılarak idarenin takdirine bırakıldığı savunuldu. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 16 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe sokulan Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişiklikleri, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam hakkına açık bir saldırıdır. Bu düzenleme ile:  Evde bakım yardımı hak olmaktan çıkarılmış, idarenin keyfi takdirine bırakılmıştır. Bakıma muhtaçlık tanımı subjektif heyet kararlarına bağlanarak eşitsizlik ve keyfiyet kurumsallaştırılmıştır. Engelli bireylerin bakım emeği yok sayılmış, engelliler açıkça ayrımcılığa uğratılmıştır.

Gelir hesabı sertleştirilerek yoksul aileler sistem dışına itilmektedir. Bu yönetmelik engelliyi koruyan değil, engelliyi eleyen bir düzenlemedir. Araç, taşınmaz ve varsayımsal gelir hesaplarıyla; ağır bakım yükü altındaki aileler kağıt üzerinde gelirli sayılarak cezalandırılmaktadır. Engelli bireylerin başka bir engellinin bakımını üstlenemeyeceğine dair hüküm, açık bir ayrımcılıktır ve Anayasa ile uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Yönetmelik değişiklikleri derhal geri çekilmelidir. Evde bakım yardımı hak temelli sosyal destek olarak yeniden düzenlenmelidir. Ayrımcı hükümler kaldırılmalıdır. Gelir hesabında fiili gelir esas alınmalıdır. Süreç, sendikalar ve engelli örgütleriyle birlikte yeniden ele alınmalıdır. Yaşamak haktır, bakım haktır, vazgeçmeyeceğiz!"

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
