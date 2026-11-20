Oyuncu Boran Kuzum, İtalya'da çekimleri devam eden Big Mistakes dizisinin ikinci sezonunda talihsiz bir set kazası geçirdi. Çekimlerin son sahnesinde ayağı dönen ve sakatlanan oyuncu, ameliyat olduğunu açıklayarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İTALYA'DAKİ SETTE TALİHSİZ KAZA

Genç oyuncu Boran Kuzum, uluslararası projelerdeki çalışmalarını sürdürürken bu kez sette yaşadığı kazayla gündeme geldi. Netflix yapımı Big Mistakes dizisinin ikinci sezon çekimleri için İtalya'da bulunan oyuncu, çekimlerin son sahnesinde ayağından sakatlandı.

Yaşadığı kazanın ardından ameliyat edilen Kuzum, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri muhabirlerle paylaştı.

“AMELİYAT OLDUM ARKADAŞLAR”

Muhabirlerin sağlık durumunu sorması üzerine 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Kuzum, yaşadığı olayın küçük bir set kazası olduğunu belirtti. Kazanın nasıl meydana geldiğini de anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Küçük bir set kazası. Big Mistakes’in 2. sezonunu çekiyoruz İtalya’da. Son sahnede ayağım döndü. Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir.”

Kuzum'un açıklamasıyla birlikte yaşadığı sakatlığın çekimler sırasında meydana geldiği ve oyuncunun ameliyat geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun iyileşme sürecine ilişkin ise açıklamasında ayrıntı yer almadı.