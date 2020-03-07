Sevgilisini vurup intihar eden baba, kızı öldürüldüğünde, idam cezası istemişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgilisini vurup intihar eden baba, kızı öldürüldüğünde, idam cezası istemişti - Son Dakika

Sevgilisini vurup intihar eden baba, kızı öldürüldüğünde, idam cezası istemişti

6 saat önce

KAYSERİ'de evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle Suna Ç.'yi vurarak yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar eden Kazım Şimşek'in (54) kızı Gülay Şimşek de 8 ay önce ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Sevgilisini vurup intihar eden baba, kızı öldürüldüğünde, idam cezası istemişti, System.String[]

KAYSERİ'de evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle Suna Ç.'yi vurarak yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar eden Kazım Şimşek'in (54) kızı Gülay Şimşek de 8 ay önce ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından sokak ortasında öldürüldü. Sevgilisini, kızının katili gibi 'reddedildiği' için vuran Şimşek, o dönem DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kadınlar öldürülüyor. Buna 'dur' demek lazım. Kadına şiddet olaylarında idam verilmesini özellikle talep ediyorum" demişti.

EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDEDİNCE VURUP, İNTİHAR ETTİ

Melikgazi ilçesi TOKİ 8'inci Etap Asilevler'de yaşayan Suna Ç.'nin evinde dün yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Kazım Şimşek, sevgilisi Suna Ç.'nin evine giderek evlilik teklifinde bulundu. Ancak Suna Ç., olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine 1 yıldır birlikte olan çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Kazım Şimşek, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, Suna Ç.'ye ateş etti. Bacağından vurulan kadın, kanlar içinde yere yığılırken Şimşek aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar etti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Suna Ç.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kazım Şimşek'i bir yıldır tanıyorum. Zaman zaman evime gelirdi. Benimle evlenmek istiyordu. Bana evlenmek istediğini söyledi, kabul etmedim. Tartıştık, sonra silahıyla beni vurup, intihar ettiği" dediği öğrenildi.

KIZI ÖLDÜRÜLÜNCE, İDAM CEZASI İSTEMİŞTİ

Kayseri'nin Sarız ilçesi Ayranlık Köyü'nde toprağa bugün toprağa verilen Kazım Şimşek'in, kızı Gülay Şimşek, geçen yıl  31 Temmuz günü işten eve dönerken, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından sokak ortasında vurularak, öldürülmüştü. Kazım Şimşek, o dönem DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı illerinde ve değişik ortamlarda kadınlara yönelik şiddet hadisesi oluyor. Kadınlar öldürülüyor. Artık buna 'dur' demek lazım. Bu cinayetlerde mahkeme tarafından sonuca gidilerek, dava uzatılmadan idam kararı verilmesi gerekiyor. Ben kadına şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur" demişti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
İran'ın üst düzey komutanlarından Ferhad Debiriyan, Suriye'de öldürüldü Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:16:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgilisini vurup intihar eden baba, kızı öldürüldüğünde, idam cezası istemişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]