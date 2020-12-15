Şevval Şahin dövme yaptırdı!
15.12.2020 08:52
Pandemi sürecinde verdikleri partilerle gündem olan Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Bali tatiline devam ediyor.
Pandemi sürecinde verdikleri partilerle gündem olan Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Bali tatiline devam ediyor.
Tatilden karelerini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan ünlü model önceki gün ise dövme yaptırdı.
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